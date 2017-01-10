Советник Трампа не исключает отмену некоторых санкций против РФ
10.01.2017 15:33
Новоизбранный президент Дональд Трамп может рассмотреть отмену некоторых мер, введенных Бараком Обамой, сказала советник Келлиэнн Конвей
Келлиэнн Конвей (фото - EPA)
Советник президента США Дональда Трампа Келлиэнн Конвей сомневается в необходимости дополнительных расследований относительно российского хакерства. Об этом сообщает USA Today.
По ее словам, Трамп может рассмотреть отмену некоторых мер, введенных Бараком Обамой.
Советник новоизбранного президента США добавила, что Трамп захочет убедиться, что действия США являются пропорциональными к тому, что произошло.
Конвей также раскритиковала предложение демократов Палаты представителей и Сената о создании двухпартийной, независимой комиссии по расследованию обвинений в адрес России.
"Дело в том, что демократы стали очень заинтересованы в этом вопросе после того, как выборы пошли не так, как они того хотели и ожидали", - отметила Конвей.
4 января сообщалось, что американские сенаторы от обеих основных партий подготовили проект закона о введении новых санкций против РФ.
29 декабря 2016 года США выслали 35 российских дипломатов и закрыли два российских диппредставительства в Нью-Йорке и Мэриленде в ответ на кампанию преследования со стороны РФ американских дипломатов в Москве.
7 января Трамп сказал, что "узнал много нового" во время встречи с представителями разведки США, в ходе которой обсуждался доклад спецслужб о вмешательстве Российской Федерации и лично Владимира Путина в президентские выборы в США.
По ее словам, Трамп может рассмотреть отмену некоторых мер, введенных Бараком Обамой.
Советник новоизбранного президента США добавила, что Трамп захочет убедиться, что действия США являются пропорциональными к тому, что произошло.
Конвей также раскритиковала предложение демократов Палаты представителей и Сената о создании двухпартийной, независимой комиссии по расследованию обвинений в адрес России.
"Дело в том, что демократы стали очень заинтересованы в этом вопросе после того, как выборы пошли не так, как они того хотели и ожидали", - отметила Конвей.
4 января сообщалось, что американские сенаторы от обеих основных партий подготовили проект закона о введении новых санкций против РФ.
29 декабря 2016 года США выслали 35 российских дипломатов и закрыли два российских диппредставительства в Нью-Йорке и Мэриленде в ответ на кампанию преследования со стороны РФ американских дипломатов в Москве.
4 января сенатор Джон Маккейн заявил, что предполагаемые кибератаки со стороны России на политические организации США, которые, как утверждается, повлияли на президентские выборы, были актом войны.
7 января Трамп сказал, что "узнал много нового" во время встречи с представителями разведки США, в ходе которой обсуждался доклад спецслужб о вмешательстве Российской Федерации и лично Владимира Путина в президентские выборы в США.
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