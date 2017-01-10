МИД Канады возглавит политик украинского происхождения

Христя Фриланд имеет украинские корни и начинала свою журналистскую карьеру в Украине в качестве стрингера международных изданий

Министра международной торговли Канады Христю Фриланд премьер-министра Джастина Трюдо решил назначить на должность министра иностранных дел страны в обновленном правительстве либералов. Об этом сообщает агентство CBC News.

Фриланд заменит Стефана Диона, который оставит политику и займет пост посла Канады в Китае.

Христя Фриланд имеет украинские корни.

На сайте министерства иностранных дел Канады сообщается, что журналистскую карьеру она начинала в Украине в качестве стрингера Financial Times, The Washington Post и The Economist. Позже она работала в Financial Times в Лондоне заместителем редактора, редактором FT.com, редактором новостей Великобритании, начальником московского бюро и корреспондентом в Восточной Европе.

Фриланд является членом Либеральной партии Канады.

4 ноября 2015 года она была назначена министром международной торговли Канады.

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