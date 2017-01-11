В Марокко запретили производство и продажу бурок - СМИ
11.01.2017 14:28
Торговым сетям запретили продажу бурок и сообщили о необходимости уничтожить имеющиеся запасы
Фото: скриншот видео
В Марокко запретили производство и реализацию бурки. Об этом сообщает DW.
Представитель министерства внутренних дел Марокко отметил, что решением запретить изготовление и продажу бурок власть стремится предотвратить совершение преступлений и терактов.
Многие предприятия, специализирующиеся на розничной продаже одежды, уже посетили представители власти и предупредили о необходимости в течение двух суток избавиться от имеющихся запасов бурок.
Марокко не является страной широкого распространения бурок, религиозные женщины здесь носят, как правило, хиджаб или никаб.
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