В Марокко запретили производство и продажу бурок - СМИ

Торговым сетям запретили продажу бурок и сообщили о необходимости уничтожить имеющиеся запасы

В Марокко запретили производство и реализацию бурки. Об этом сообщает DW.

Представитель министерства внутренних дел Марокко отметил, что решением запретить изготовление и продажу бурок власть стремится предотвратить совершение преступлений и терактов.

Многие предприятия, специализирующиеся на розничной продаже одежды, уже посетили представители власти и предупредили о необходимости в течение двух суток избавиться от имеющихся запасов бурок.

Марокко не является страной широкого распространения бурок, религиозные женщины здесь носят, как правило, хиджаб или никаб.

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