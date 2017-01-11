Трамп передаст бизнес в "слепой траст" своим сыновьям
Избранный президент США Дональд Трамп не будет продавать свой бизнес. Он принял решение передать свои активы в "слепой траст", управлять которым будут его сыновья. Об этом Трамп сказал на своей первой пресс-конференции сегодня, сообщает The Guardian.
Его юрист Шери Диллон уточнила, что руководить трастом будут сыновья Трампа Дон-младший и Эрик.
"Избранный президент Трамп уйдет в отставку с должностей всех компаний, которыми он владеет", - сказала Диллон.
По ее словам, "новых зарубежных сделок не будет вообще в течение всего срока президентства Трампа".
Избранный президент не будет ничего указывать своим сыновьям касательно новых внутренних сделок, уверяет Диллон. Трамп "будет только знать о сделке, если прочтет об этом в газете или увидит по телевизору".
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