В результате столкновения поездов в Сербии пострадали 22 человека

По словам гендиректора железнодорожных сетей Сербии, 18 человек отделались легкими травмами, а четыре человека находятся в тяжелом состоянии

На севере Сербии произошло столкновение пассажирского и товарного поездов, в результате чего пострадали 22 человека. Об этом сообщает государственное агентство Сербии Tanjug.

Столкновение поездов произошло недалеко от города Нови-Сад.

По словам гендиректора железнодорожных сетей страны Югослава Йовича, 18 человек отделались легкими травмами, а четыре человека находятся в тяжелом состоянии. Среди пострадавших пятеро детей. Врачи уверяют, что жизни всех пострадавших вне опасности.

12 июля 2016 года на юге Италии произошло лобовое столкновение двух пассажирских поездов. Погибли 27 человек, десятки были ранены.

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