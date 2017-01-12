Мужчина и его дочь провели месяц в открытом море на разбитой яхте

У берегов Австралии спасатели обнаружили судно с двумя пассажирами - мужчиной и его дочерью, выживших после месяца дрейфа в открытом море

Житель Новой Зеландии Алан Лэнгдон и его 6-летняя дочь провели месяц в открытом море на разбитой яхте, прежде чем их не обнаружили спасатели у берегов Австралии. Об этом сообщает агентство Reuters.

Лэнгдон и его дочь планировали небольшое путешествие к заливу Бей-оф-Айлендс, что расположен в северо-восточной части острова Северный в Новой Зеландии.

Но после того, как шторм сломал руль яхты, они оказались на дрейфующем судне в открытом море.

В Тасмановом море мужчина понял, что будет безопаснее пытаться держать курс на Австралию. Через месяц пребывания мужчины и его дочери в открытом море, их обнаружили спасатели.

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