Президент Таджикистана назначил мэром столицы своего сына

Махмадсаид Убайдулоев, которого сын Рахмона сменил на посту мэра Душанбе, считается вторым лидером в стране после президента

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон назначил своего 29-летнего сына Рустама Эмомали мэром столицы этой страны, Душанбе. Об этом сообщает Радио Свобода.

12 января Рустам Эмомали заменил на посту Махмадсаида Убайдулоева, который был мэром 19 лет.

Согласно сообщению, всех заместителей Убайдулоева и глав районов Душанбе также уволили.

64-летний Убайдулоев остается председателем верхней палаты парламента Таджикистана. Его считают вторым лидером страны после президента.

Рустам Эмомали возглавлял агентство по государственному контролю и антикоррупционной деятельности.

Агентство напоминает, что несколько недель назад третья дочь Рахмона Рухшона Рахмонова стала главой департамента международных отношений Министерства иностранных дел Таджикистана.

В января 2016 года Рахмон назначил другую свою дочь, Озоди Рахмон, руководителем администрации. Она была заместителем министра иностранных дел.

Несколько других близких родственников Рахмона занимают важные официальные должности или контролируют прибыльный бизнес.

Рахмон руководит Таджикистаном с 1992 года.

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