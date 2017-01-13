Кибератаки РФ на США: Трамп обещает собственный отчет

Люди будут иметь полный отчет о взломе в течение 90 дней, сказал президент США

Новоизбранный президент США Дональд Трамп обещает представить в течение 90 дней собственный отчет относительно заявлений о кибератаке со стороны России во время предвыборной кампании в США. Об этом он сообщил у себя в Twitter.

"Мои люди будут иметь полный отчет о взломе в течение 90 дней", - отметил Трамп.

По его словам, поддельные факты отвратительными политическими агентами, и демократами, и республиканцами - это фейковые новости.

Он допустил, что возможно отчет о кибератаках со стороны России выпустила разведка, понимая, что этому нет и не будет никаких доказательств .

4 января сенатор от республиканцев Джон Маккейн заявил, что предполагаемые кибератаки со стороны России на политические организации США, которые, как утверждается, повлияли на президентские выборы, были актом войны.

7 января Трамп сказал, что "узнал много нового" во время встречи с представителями разведки США, в ходе которой обсуждался доклад спецслужб о вмешательстве Российской Федерации и лично Владимира Путина в президентские выборы в США.

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