Ракета Falcon 9 успешно вывела 10 спутников на орбиту

SpaceX провела успешный запуск ракеты Falcon 9: 10 спутников выведены на орбиту, а нижняя ступень ракеты приземлилась на платформу в Тихом океане

Компания SpaceX предпринимателя-новатора Илона Маска успешно запустила ракету Falcon 9, которая вывела на орбиту 10 спутников для компании Iridium. Об этом сообщает AFP





Запуск состоялся в 15:54 по киевскому времени с базы ВВС Ванденберг в Калифорнии и стал первым успехом Falcon 9 после взрыва ракеты в сентябре 2016 года.





Выведенные на орбиту спутники являются первыми в серии запусков, запланированных для обновления глобальной коммуникационной сети Iridium. Проект стоимостью $3 млрд нацелен направить 81 спутников на околоземную орбиту в ближайшие месяцы.





Нижняя ступень ракеты успешно совершила посадку на платформу в Тихом океане.





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