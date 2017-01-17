USD:  27.96  28.66   EUR:  29.38  30.51  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

Избран новый президент Европарламента

17.01.2017 22:27
В завершающем, четвертом туре выборов президента Европарламента наибольшее количество голосов набрал итальянский политик Антонио Таяни
Избран новый президент Европарламента
Антонио Таяни (фото - EPA)

Итальянский политик Антонио Таяни одержал большинство голосов на выборах нового президента Европейского парламента и выиграл гонку. Об этом сообщает Reuters cо ссылкой на источник в Европарламенте.

По данным журналистов, за Таяни отдал свой голос 351 евродепутат. За его главного оппонента - итальянца Джанни Питтелла - проголосовали 282 законодателя.

Фаворитами в предвыборной гонке за место президента Европарламента являлись кандидаты от двух крупнейших групп Европарламента Джанни Питтелла (группа "Социалистов и демократов") и Антонио Таяни (Европейская народная партия).

Голосование, которым руководил нынешний глава парламента Мартин Шульц, прошло сегодня в четыре тура. Завтра, 18 января, состоятся выборы 14 вице-президентов и пяти квесторов ЕП.

63-летний Таяни занимал должность европейского комиссара по транспорту в 2008 - 2010 годах, с 2013 по 2014 годы - работал еврокомиссаром и по вопросам промышленности и предпринимательства. Также являлся одним из вице-председателей Еврокомиссии.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 