Избран новый президент Европарламента

В завершающем, четвертом туре выборов президента Европарламента наибольшее количество голосов набрал итальянский политик Антонио Таяни

Итальянский политик Антонио Таяни одержал большинство голосов на выборах нового президента Европейского парламента и выиграл гонку. Об этом сообщает Reuters cо ссылкой на источник в Европарламенте.

По данным журналистов, за Таяни отдал свой голос 351 евродепутат. За его главного оппонента - итальянца Джанни Питтелла - проголосовали 282 законодателя.

Фаворитами в предвыборной гонке за место президента Европарламента являлись кандидаты от двух крупнейших групп Европарламента Джанни Питтелла (группа "Социалистов и демократов") и Антонио Таяни (Европейская народная партия).

Голосование, которым руководил нынешний глава парламента Мартин Шульц, прошло сегодня в четыре тура. Завтра, 18 января, состоятся выборы 14 вице-президентов и пяти квесторов ЕП.

63-летний Таяни занимал должность европейского комиссара по транспорту в 2008 - 2010 годах, с 2013 по 2014 годы - работал еврокомиссаром и по вопросам промышленности и предпринимательства. Также являлся одним из вице-председателей Еврокомиссии.

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