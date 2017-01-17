Избран новый президент Европарламента
Итальянский политик Антонио Таяни одержал большинство голосов на выборах нового президента Европейского парламента и выиграл гонку. Об этом сообщает Reuters cо ссылкой на источник в Европарламенте.
По данным журналистов, за Таяни отдал свой голос 351 евродепутат. За его главного оппонента - итальянца Джанни Питтелла - проголосовали 282 законодателя.
Фаворитами в предвыборной гонке за место президента Европарламента являлись кандидаты от двух крупнейших групп Европарламента Джанни Питтелла (группа "Социалистов и демократов") и Антонио Таяни (Европейская народная партия).
Голосование, которым руководил нынешний глава парламента Мартин Шульц, прошло сегодня в четыре тура. Завтра, 18 января, состоятся выборы 14 вице-президентов и пяти квесторов ЕП.
63-летний Таяни занимал должность европейского комиссара по транспорту в 2008 - 2010 годах, с 2013 по 2014 годы - работал еврокомиссаром и по вопросам промышленности и предпринимательства. Также являлся одним из вице-председателей Еврокомиссии.
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