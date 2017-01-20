Боевики ИГ в Пальмире взорвали древние Тетрапилон и амфитеатр

Джихадистские варвары, заново захватив территорию древнего города, продолжают планомерное уничтожение бесценных памятников античной культуры

Радикалы террористической сети Исламское государство, которые в прошлом декабре отвоевали у российско-сирийских войск город Пальмиру, взорвали еще несколько памятников древней культуры времен Римской империи. Об этом рассказали на сирийских телеканалах, информацию подтверждают в соцсетях журналисты различных изданий, работающие в Сирии.

В частности, боевики уничтожили знаменитый Тетракионион и фасадную часть Римского театра - того самого, в котором вчера, 19 января, были совершены массовые казни.

"Активисты в Ракке сообщают, что боевики ИГ снесли Тетрапилон в древней Пальмире", - пишет в Twitter фрилансер The Nation Омар Габра.





"Там, где варварство пытается стереть историю. ИГ разрушили фасад Римского театра и Тетрапилон", - подтверждает в Twitter ведущая иранского канала Press TV Захра Альдерзи.

В декабре 2016 года в ходе контрнаступления экстремистов числом около 5000 тысяч штыков Пальмиру оставил как российский оккупационный контингент, так и правительственные войска, оставив ИГ множество военных трофеев. 18 января 2017 года ВВС РФ и войска Башара Асада предприняли очередную попытку выбить боевиков из города.

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Пальмира - один из богатейших городов поздней античности, расположенный в одном из оазисов Сирийской пустыни, между Дамаском и Евфратом. В настоящее время на месте Пальмиры - сирийская деревня и развалины величественных сооружений, принадлежащих к числу лучших образцов древнеримской архитектуры и признанных ЮНЕСКО памятником Всемирного наследия. Вдоль главной улицы древнего города располагаются колоннады и монументальные арки.

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