Трамп прокомментировал протесты в Вашингтоне

Президента США возмутили протесты. Он заявил, что американские знаменитости лишь усугубляют ситуацию

Президент США Дональд Трамп прокомментировал массовые протесты в Вашингтоне, которые начались во время и после его инаугурации.

"Наблюдал вчера за протестами, но было впечатление, что у нас только прошли выборы! Почему эти люди не голосовали? Знаменитости еще больше усугубляют ситуацию", - написал он в своем Twitter.







21 января в Вашингтоне полиция задержала 217 участников акций протеста против Трампа. Сообщалось, что одетые в черное демонстранты, некоторые в масках, прошли маршем через город, разбивая витрины магазинов, окна автомобилей, переворачивая мусорные баки и газетных автоматы.

Кроме того, акции протеста против вступившего в должность президента США Дональда Трампа прошли в Берлине, Брюсселе, Амстердаме, Эдинбурге и других городах Европы, а также в Австралии, Мексике и новой Зеландии.

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