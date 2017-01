3000 км стены: Трамп заявил о начале отгорожения США от Мексики

Американский президент Дональд Трамп все же намерен выполнить одно из наиболее скандальных предвыборных обещаний - построить стену на границе США и Мексики. Об этом он написал у себя в микроблоге Twitter.

"Для вопроса национальной безопасности завтра будет серьезный день. Среди многих важных дел мы построим стену!", - заявил он.

Big day planned on NATIONAL SECURITY tomorrow. Among many other things, we will build the wall!