3000 км стены: Трамп заявил о начале отгорожения США от Мексики
Американский президент Дональд Трамп все же намерен выполнить одно из наиболее скандальных предвыборных обещаний - построить стену на границе США и Мексики. Об этом он написал у себя в микроблоге Twitter.
"Для вопроса национальной безопасности завтра будет серьезный день. Среди многих важных дел мы построим стену!", - заявил он.
Big day planned on NATIONAL SECURITY tomorrow. Among many other things, we will build the wall!- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 января 2017 г.
20 января 2017 года состоялась инаугурация Трампа. На церемонии он пообещал "вернуть американцам рабочие места и укрепить границы".
На старте предвыборной кампании кандидат-республиканец резко критиковал нелегальную иммиграцию из Мексики, обвинив власти страны в том, что она "поставляет в США лишь наркодельцов и насильников", и пообещав в случае победы на выборах депортировать 11 млн нелегалов. Также одним из пунктов предвыборной программы Трампа было возведение стены на границе Мексики и США, причем на средства первых.
23 января 2017 года Трамп выполнил одно из предвыборных обещаний, подписав указ о выходе США из Транстихоокеанского партнерства.
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