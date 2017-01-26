Президент Мексики рассматривает отмену своего визита в США

После того, как Трамп дал старт строительству стены на границе США и Мексики, Ньето обдумывает возможность отмены визита в Вашингтон

Президент Мексики "рассматривает" отмену своего визита в Вашингтон на следующей неделе. Об этом сообщает AP.



Не известно, когда президент Энрике Пенья Ньето примет окончательное решение.



Обдумать запланированный на 31 января визит было решено после указа президента США Дональда Трампа о строительстве стены между странами.



26 января Трамп подписал распоряжение, которое дает старт процессу строительства стены вдоль примерно 3200 км американо-мексиканской границы. При этом он заявил, что Мексика "абсолютно, на 100%" возместит США стоимость стены.

Читайте также: Президент Мексики будет бороться с Трампом за права мигрантов

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.