USD:  27.49  28.00   EUR:  29.18  30.02  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

Трамп хочет сократить финансирование ООН на 40% - СМИ

26.01.2017 05:20
The New York Times узнало о планах Трампа значительно ограничить участие США в ООН и других международных организациях
Трамп хочет сократить финансирование ООН на 40% - СМИ
Дональд Трамп (фото - EPA)

Администрация президента США Дональда Трампа готовит указы, которые значительно сократят финансирование ООН и других международных организаций. Об этом сообщает The New York Times.

Предполагается сокращение финансирования как минимум на 40%.

Трамп не хочет финансировать организации, в составе которых есть Палестинская автономия, которые поддерживают аборты или обходят санкции против Ирана или Северной Кореи. 

Также указ может касаться организаций, на которые влияют страны-спонсоры терроризма или члены которой систематически нарушают права человека.

Должен появиться специальный комитет, который оценит расходы на миротворческие операции ООН, Международный уголовный суд, Фонд ООН в области народонаселения и программы помощи странам, которые выступают против политики США.

В начале года Правительство Израиля заявило о намерении сократить финансирование ООН на $6 млн в знак протеста против резолюции, осуждающей строительство израильских поселений на палестинской территории.

США обеспечивают большую часть бюджета организации - 22% от основного бюджета и 28% бюджета миротворческих операций ООН, который составляет $7,9 миллиарда.

Читайте также: Посол США призвала Трампа не сокращать финансирование ООН

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 