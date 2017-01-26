Трамп хочет сократить финансирование ООН на 40% - СМИ

The New York Times узнало о планах Трампа значительно ограничить участие США в ООН и других международных организациях

Администрация президента США Дональда Трампа готовит указы, которые значительно сократят финансирование ООН и других международных организаций. Об этом сообщает The New York Times.

Предполагается сокращение финансирования как минимум на 40%.



Трамп не хочет финансировать организации, в составе которых есть Палестинская автономия, которые поддерживают аборты или обходят санкции против Ирана или Северной Кореи.

Также указ может касаться организаций, на которые влияют страны-спонсоры терроризма или члены которой систематически нарушают права человека.



Должен появиться специальный комитет, который оценит расходы на миротворческие операции ООН, Международный уголовный суд, Фонд ООН в области народонаселения и программы помощи странам, которые выступают против политики США.

В начале года Правительство Израиля заявило о намерении сократить финансирование ООН на $6 млн в знак протеста против резолюции, осуждающей строительство израильских поселений на палестинской территории.



США обеспечивают большую часть бюджета организации - 22% от основного бюджета и 28% бюджета миротворческих операций ООН, который составляет $7,9 миллиарда.



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