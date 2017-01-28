Франция и Германия обеспокоены антииммигрантским указом Трампа
Франция и Германия выразили беспокойство в связи с решением президента США Дональда Трампа ограничить иммиграцию и беженцев из некоторых мусульманских стран. Об этом сообщает Reuters.
Выступая на совместной пресс-конференции в Париже со своим немецким коллегой Зигмаром Габриэлем, министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро сказал, что многие из решений Трампа вызывают беспокойство у союзников США, в том числе новые иммиграционные ограничения.
Эро отметил, что в ближайшее время пригласит своего будущего американского коллегу Рекса Тиллерсона в Париж, чтобы он объяснил Европе свои интересы, ценности и видение мира.
"Принимать беженцев, бегущих от войны и угнетения является частью нашего долга", - сказал Эро.
"Соединенные Штаты являются страной, где христианские традиции имеют важное значение. Любить ближнего является одной из основных христианских ценностей, что включает в себя и оказание помощи людям", - сказал Габриэль.
В пятницу Трамп подписал указ, которым ограничил иммиграцию из мусульманских стран. Возмущение этим указом уже выразил основатель Facebook Марк Цукерберг. Интернет-компания Google призвала своих сотрудников, которые находятся за пределами США, вернуться в страну как можно скорее из-за этого указа.
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