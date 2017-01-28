На Мадагаскаре грузовик с новобрачными упал в реку: десятки жертв

"45 человек, в том числе 9 детей, 27 женщин и 9 мужчин погибли на месте, а 24 получили ранения, во время аварии", сообщил мэр Анджозоробе доктор Лова Андримананцоа.





"Жертвы были в свадебном кортеже, когда грузовой автомобиль, который транспортировал около 70 родственников молодоженов, упал прямо в реку под названием Мананара", - сообщил мэр. Он уточнил, что новобрачные также были внутри грузовика. Причины аварии пока неизвестны, водитель грузовика погиб.





В сельских районах Мадагаскара состояние дорог, как правило, очень плохое, особенно во время сезона дождей. Только грузовой автомобиль может перевезти сразу десятки людей, это и было причиной, почему семья арендовала грузовой автомобиль для перевозки своих гостей во время свадьбы.