На Мадагаскаре грузовик с новобрачными упал в реку: десятки жертв
28.01.2017 18:00
Грузовик свадебного кортежа упал с моста в реку на африканском острове Мадагаскар. 45 человек погибли
Фото: ЕРА
По меньшей мере 45 человек погибли в результате падения грузовика с моста в реку в городе Анджозоробе к 90 км к северу от столицы Мадагаскара Антананариву. Об этом сообщает Xinhua.
"45 человек, в том числе 9 детей, 27 женщин и 9 мужчин погибли на месте, а 24 получили ранения, во время аварии", сообщил мэр Анджозоробе доктор Лова Андримананцоа.
"Жертвы были в свадебном кортеже, когда грузовой автомобиль, который транспортировал около 70 родственников молодоженов, упал прямо в реку под названием Мананара", - сообщил мэр. Он уточнил, что новобрачные также были внутри грузовика. Причины аварии пока неизвестны, водитель грузовика погиб.
В сельских районах Мадагаскара состояние дорог, как правило, очень плохое, особенно во время сезона дождей. Только грузовой автомобиль может перевезти сразу десятки людей, это и было причиной, почему семья арендовала грузовой автомобиль для перевозки своих гостей во время свадьбы.
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