Посольство США в Британии не выдает визы гражданам 7 стран

Гражданам Судана, Йемена, Ливии, Сомали, Ирака, Ирана и Сирии приостановлена выдача виз в посольстве США в Лондоне

Посольство США в Британии сообщило о приостановке выдачи американских виз гражданам Судана, Йемена, Ливии, Сомали, Ирака, Ирана и Сирии в связи с указом президента Дональда Трампа. Об этом сообщает ВВС.

"Если вы являетесь гражданином этих стран или имеете двойное гражданство, пожалуйста, пока не назначайте прием и не оплачивайте визовые сборы", - говорится на сайте посольства.

Также там сообщили, что если гражданам этих стран уже был назначен прием по поводу визы, они не должны на него приходить.

28 января Трамп подписал указ, которым ограничил иммиграцию беженцев из мусульманских стран.

Этот указ уже раскритиковали канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, премьер Великобритании Тереза Мэй и другие мировые лидеры и политики.

29 января федеральная судья Энн Доннелли частично приостановила действие указа.

Министерство нацбезопасности США заявило, что будет подчиняться распоряжению суда, временно запрещающему высылку из США иммигрантов из семи мусульманских стран, однако указ, запрещающий им въезд в страну, остается в силе.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.