Трамп не считает свой указ причиной хаоса в аэропортах

Проблемы в аэропортах вызваны сбоем в работе компьютерной системы авиакомпании Delta Air Lines, считает президент США

Президент США Дональд Трамп объяснил хаос в аэропортах результатом сбоя в компьютерной системе авиакомпании Delta Air Lines, а не следствием своего указа о запрете въезда для граждан семи мусульманских стран. Об этом Трамп написал на Twitter.

"Только 109 человек из 325 тысяч были задержаны для проведения допросов. Проблемы в аэропортах вызваны сбоем в работе компьютерной системы Delta, протестующими и слезами сенатора Шумера. Секретарь Келли сказал, что все идет хорошо с некоторыми затруднениями. Сделаем Америку снова безопасной!" - написал Трамп.

Также Трамп добавил, что поиск террористов "не должен был приятным", иначе они проникнут в страну.

28 января Трамп подписал указ, которым ограничил иммиграцию беженцев из мусульманских стран.

Этот указ уже раскритиковали канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, премьер Великобритании Тереза Мэй и другие мировые лидеры и политики.

29 января федеральная судья Энн Доннелли частично приостановила действие указа.

Министерство нацбезопасности США заявило, что будет подчиняться распоряжению суда, временно запрещающему высылку из США иммигрантов из семи мусульманских стран, однако указ, запрещающий им въезд в страну, остается в силе.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.