Минюст США обжаловал приостановку судом антимиграционного указа

В Белом доме также считают указ правомерным, целесообразным и направленным на защиту страны и ее жителей

Министерство юстиции США обжаловало решение федерального суда в Сиэтле о приостановлении действия указа президента Дональда Трампа, которым он ограничил мусульманам въезд в США. Об этом сообщает агентство Би-би-си.

О намерении обжаловать это решение министерство заявило уже вскоре после его принятия. В Белом доме также заявили, что считают указ правомерным, целесообразным и направленным на защиту страны и ее жителей.

28 января 2017 года Трамп подписал указ, которым ограничил иммиграцию беженцев из мусульманских стран. Это решение президента США раскритиковали европейские лидеры и премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Протесты против указа поддержал также экс-президент США Барак Обама.

31 января власти штата Вашингтон подали в суд на Трампа из-за его антимиграционного указа.

4 февраля Федеральный суд Сиэтла (штат Вашингтон) приостановил действие указа президента США Дональда Трампа о запрете въезда в штаты граждан семи мусульманских стран. Действие указа приостановлено по всей стране до тех пор, пока не будет рассмотрен иск, поданный в этот суд местной прокуратурой.

Читайте также: Экстремисты Трампа. Кто делает погоду в новой администрации

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.