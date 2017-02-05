Церковь призвала президента Филиппин прекратить массовый террор

Католическая церковь призвала филиппинских политиков бороться с "оборотнями в погонах" и прекратить массовые убийства бедных

Проповедник филиппинской католической церкви заявил, что президент страны Родриго Дутерте установил "террор" среди бедных. Он зачитал письмо, подписанное епископом, в котором церковь призывает "избранных политиков служить общему благу народа, а не своим собственным интересам". Об этом сообщает Euronews.

Однако прямо имя президента не называлось.

Священнослужитель также призвал принять меры для борьбы с "оборотнями в погонах и продажными судьями".

"Еще одной причиной для беспокойства является господство террора во многих местах, где живут бедные. Многие из них погибают не из-за наркотиков. Те, кто убивает их не привлекаются к ответственности", - сказано в письме.

Став президентом Филиппи, Дутерте объявил войну наркоторговцам.

По данным филиппинской национальной полиции, с 1 июля 2016 года по 16 января 2017 года в войне с наркоторговлей были убиты 6299 человек. В ходе полицейских операций официально были убиты 2250 человек, а свыше 4 тысяч стали жертвами убийств и расправ. Тюрьмы Филиппин уже переполнены - с начала кампании полиция задержала свыше 45 тысяч подозреваемых в связях с наркоторговлей.

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