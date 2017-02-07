Во Франции полицейского подозревают в изнасиловании мужчины

В районе, в котором проживал пострадавший, в ночь на 7 февраля начались беспорядки. Молодежь жгла автомобили и мусорные контейнеры

Во Франции полицейскому выдвинуто подозрение в жестоком изнасиловании жителя пригорода Парижа. Об этом сообщает Reuters.

Еще трое полицейских подозреваются в применении необоснованного насилия.

В районе, в котором проживал пострадавший, в ночь на 7 февраля начались беспорядки. Молодежь жгла автомобили и мусорные контейнеры.

Инцидент произошел в Ольне-су-Буа, за пределами французской столицы. Это район, где вспыхнули беспорядки в 2005 году после того, как погибли двое бежавших из полиции молодых людей.

Местная полиция сказала в своем заявлении, что 22-летний мужчина по имени Тео был арестован 2 февраля. Он обвинил полицейского в том, что тот изнасиловал его с использованием дубинки.

При медицинском обследовании пострадавшего были выявлены травмы прямой кишки, лица и головы.

По информации RFI, получивший ранения юноша до сих пор находится в больнице. Врачи установили, что он в течение двух месяцев не сможет работать. Беспорядки в Ольне-су-Буа продолжаются.

ВВС отмечает, что пострадавший является "чернокожим".

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