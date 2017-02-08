Маккейн: Нет морального равенства между путинской Россией и США

Сенатор Маккейн сказал, что нельзя сравнивать Соединенные Штаты и путинскую Россию

Сенатор Джон Маккейн отрицает слова президента США Дональда Трампа, что РФ и США морально равны, передает CNN.



"Нет нравственной равнозначности между мясником, бандитом и полковником КГБ и Соединенными Штатами Америки, страной которую Рональд Рейган называл сияющим городом на холме", - заявил Маккейн.



Сенатор также говорил о российском оппозиционере Владимире Кара-Мурзе, которого госпитализировали и адвокат подозревает, что его отравили.



"Владимир знал, что Путин убийца. И он убийца. И он мог быть следующей целью. Владимир знал, что нет морального равенства между США и путинской Россией", - заявил Маккейн.

Во время интервью с Трампом журналист FoxNews О'Рейли заявил: "Но Путин - убийца", - на что Трамп ответил: "Убийц много. У нас много убийц. Вы что думаете? Наша страна такая невинная?".

За это высказывания американский журналист подвергся критике со стороны Кремля, который заявил, что "подобные слова со стороны корреспондента телекомпании Fox News недопустимыми, оскорбительны".

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