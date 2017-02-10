Премьер Польши попала в ДТП и госпитализирована
Правительственный кортеж автомобилей, в одном из которых находилась премьер-министр Польши Беата Шидло, попал в ДТП. Шидло не получила серьезных травм, но была доставлена в больницу. Происшествие случилось недалеко от Освенцима. Об этом сообщил пресс-секретарь польского правительства Рафал Бохенек, передает Радио Польша.
Фото: ЕРА
По словам пресс-секретаря воеводского управления полиции в Кракове инспектора Себастиана Гленя, ранен как минимум еще один человек. На месте происшествия работают сотрудники полиции и скорой помощи.
Фото: ЕРА
22 ноября 2016 года кортеж премьера Польши попал в ДТП в Израиле.
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