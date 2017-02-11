Могерини призвала США не вмешиваться в политику Европы
Представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини призвала США "не вмешиваться" в европейскую политику, передает The Independent.
Об этом Могерини заявила во время двухдневного рабочего визита в Вашингтон.
"Мы не вмешиваемся в политику США и европейцы ожидают, что Америка не будет вмешиваться в европейскую политику", - подчеркнула она.
Как отмечается, высказывание Могерини стало реакцией на похвалу президентом США Дональдом Трампом выхода Великобритании из ЕС. Трамп назвал Brexit "великим делом", а голосование по выходу из Евросоюза - "умным решением".
Как сообщалось ранее, Могерини провела встречу с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном, в ходе которой обсуждался, среди прочего, вопрос санкций против РФ и выполнения ею минских соглашений.
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