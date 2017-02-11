Документы ЦРУ: США проводили секретные проекты для изучения НЛО

Начиная с 40-х годов прошлого века спецслужбы США проводили несколько секретных проектов, в рамках которых расследовались сообщения о наблюдениях НЛО

В 1952-м году в США был основан секретный проект "Аист" ("Stork"), в рамках которого были собраны и исследованы факты наблюдения НЛО в период с 1947-го по 1952-е годы. Все данные, собранные и проанализированные участниками проекта, хранятся в Национальном управлении архивов и документации. В свободный доступ в сеть выложена только незначительная рассекреченная часть отчетов "Аиста". Об этом говорится в спецпроекте LIGA.net "Истина уже рядом", в котором проанализированы рассекреченные документы об НЛО Центрального разведывательного управления США.

Однако большинство секретных данных проекта "Аист" остаются под грифом "секретно".

Еще одним проектом, в рамках которого в США занимались исследованиями НЛО, стал проект "Синяя книга". Он проводился ВВС США с 1952 году по 1970. Проект представлял собой вторую волну таких исследований (первая включала в себя два подобных проекта - Sign и Grudge).

Среди документов проекта были и фотоснимки неопознанных летающих объектов.

Фото из рассекреченного документа ЦРУ о проекте "Синяя книга" (фото - cia.gov)

Фото из рассекреченного документа ЦРУ о проекте "Синяя книга" (фото - cia.gov)

Детальнее читайте в спецпроекте: Истина уже рядом

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