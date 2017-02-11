Командующий силами НАТО в Афганистане: РФ поддерживает Талибан

Командующий силами США и НАТО в Афганистане публично обвинил Россию и Иран в поддержке террористов Талибана, связанных с Аль-Каидой





"Да, Россия действительно поддерживает и пытается легитимизировать Талибан. Масштабы этой поддержки сложно определить, но проблема заключается в том, что поддерживая Талибан, они помогают группе, оправдывающей терроризм и готовящей террористов", - отметил Николсон.





Генерал заявил, что "удивлен" тем, что Россия оказывает помощь организации, связанной с Аль-Каидой и вовлеченной в распространение наркотиков. Он также подтвердил, что Иран оказывает поддержку и Талибану, и шиитским группировкам в Афганистане.





Николсон также сообщил, что выступает за отправку в США дополнительных военных советников, которые будут работать на уровне бригад.





Ранее был обнародован доклад Николсона. Генерал сообщил, что Москва в последнее время активно пытается легитимизировать движение Талибан, заявляя, что оно помогает в борьбе с террористической группировкой Исламское государство.





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