Командующий силами НАТО в Афганистане: РФ поддерживает Талибан
11.02.2017 23:29
Командующий силами США и НАТО в Афганистане публично обвинил Россию и Иран в поддержке террористов Талибана, связанных с Аль-Каидой
Джон Николсон (фото - ЕРА)
Россия и Иран поддерживают в Афганистане террористов Талибана, которые проводят теракты и занимаются наркоторговлей. Об этом в интервью Голосу Америки заявил командующий силами США и НАТО в Афганистане генерал Джон Николсон.
"Да, Россия действительно поддерживает и пытается легитимизировать Талибан. Масштабы этой поддержки сложно определить, но проблема заключается в том, что поддерживая Талибан, они помогают группе, оправдывающей терроризм и готовящей террористов", - отметил Николсон.
Генерал заявил, что "удивлен" тем, что Россия оказывает помощь организации, связанной с Аль-Каидой и вовлеченной в распространение наркотиков. Он также подтвердил, что Иран оказывает поддержку и Талибану, и шиитским группировкам в Афганистане.
Николсон также сообщил, что выступает за отправку в США дополнительных военных советников, которые будут работать на уровне бригад.
Ранее был обнародован доклад Николсона. Генерал сообщил, что Москва в последнее время активно пытается легитимизировать движение Талибан, заявляя, что оно помогает в борьбе с террористической группировкой Исламское государство.
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