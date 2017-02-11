USD:  27.11  27.51   EUR:  28.79  29.47  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

Командующий силами НАТО в Афганистане: РФ поддерживает Талибан

11.02.2017 23:29
Командующий силами США и НАТО в Афганистане публично обвинил Россию и Иран в поддержке террористов Талибана, связанных с Аль-Каидой
Командующий силами НАТО в Афганистане: РФ поддерживает Талибан
Джон Николсон (фото - ЕРА)
Россия и Иран поддерживают в Афганистане террористов Талибана, которые проводят теракты и занимаются наркоторговлей. Об этом в интервью Голосу Америки заявил командующий силами США и НАТО в Афганистане генерал Джон Николсон.

"Да, Россия действительно поддерживает и пытается легитимизировать Талибан. Масштабы этой поддержки сложно определить, но проблема заключается в том, что поддерживая Талибан, они помогают группе, оправдывающей терроризм и готовящей террористов", - отметил Николсон.

Генерал заявил, что "удивлен" тем, что Россия оказывает помощь организации, связанной с Аль-Каидой и вовлеченной в распространение наркотиков. Он также подтвердил, что Иран оказывает поддержку и Талибану, и шиитским группировкам в Афганистане.

Николсон также сообщил, что выступает за отправку в США дополнительных военных советников, которые будут работать на уровне бригад.

Ранее был обнародован доклад Николсона. Генерал сообщил, что Москва в последнее время активно пытается легитимизировать движение Талибан, заявляя, что оно помогает в борьбе с террористической группировкой Исламское государство.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 