В Косово хотят создать комиссию по примирению сербов и албанцев
В непризнанной республике Косово планируют создать комиссию по примирению албанского большинства и сербского меньшинства на этой территории. Об этом заявил президент Косово Хашим Тачи, передает Радио Свобода.
"Косово не может строить будущее, если будет оставаться враждебность прошлого", - сказал он.
Президент Косово, однако, не уточнил, кто будет работать в этой комиссии и на каких принципах она будет функционировать.
Ранее Тачи, который возглавлял движение прости сербских войск в 1990-е годы, подчеркивал необходимость также установить все факты конфликта.
20 января министр иностранных дел непризнанного Косово Энвер Ходжай призвал США, ЕС и другие страны помочь пресечь "многочисленные провокации и агрессивные действия" со стороны Сербии.
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