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В Косово хотят создать комиссию по примирению сербов и албанцев

14.02.2017 00:57
По словам президента Косово, страна не может "строить будущее, если будет оставаться враждебность прошлого"
В Косово хотят создать комиссию по примирению сербов и албанцев
Хашим Тачи (фото - ЕРА)

В непризнанной республике Косово планируют создать комиссию по примирению албанского большинства и сербского меньшинства на этой территории. Об этом заявил президент Косово Хашим Тачи, передает Радио Свобода.

"Косово не может строить будущее, если будет оставаться враждебность прошлого", - сказал он.

Президент Косово, однако, не уточнил, кто будет работать в этой комиссии и на каких принципах она будет функционировать.

Ранее Тачи, который возглавлял движение прости сербских войск в 1990-е годы, подчеркивал необходимость также установить все факты конфликта.

20 января министр иностранных дел непризнанного Косово Энвер Ходжай призвал США, ЕС и другие страны помочь пресечь "многочисленные провокации и агрессивные действия" со стороны Сербии.  

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ЛIГАБiзнесIнформ
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