Советник Трампа пояснила причину отставки Флинна

По словам Конвей, ключевым фактором стало введение Флинном в заблуждение вице-президента относительно беседы с послом РФ

Ключевой причиной отставки советника президента США по нацбезопасности Майкла Флинна стало то, что он ввел в заблуждение вице-президента Майка Пенса и других относительно разговора с российским послом в прошлом году. Об этом сказала советник президента Келлиэнн Конвей, передает Washington Times.



"Неполная информация и неспособность полностью вспомнить, что произошло или не произошло, как это отражено в разборе конкретных телефонных звонков", - пояснила она

Утром 14 февраля Флинн подал в отставку. Его уходу предшествовала критика за обсуждение проблемы санкций с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком.



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