Британия хочет выделить 700 млн фунтов на защиту от России - СМИ

МИД Великобритании планирует давать деньги своим союзникам, например, Украине, на противодействие России, в частности, на кибер-защиту

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон планирует "тайный отпор" России, сообщает The Sun со ссылкой на свои источники.



Джонсон хочет выделить 700 миллионов фунтов на новый "фонд развития" для поддержки партнеров Великобритании против мировых тиранов.



Деньги пойдут не на вооружение, а на предоставлении поддержки друзьям Британии на протяжении последующих лет. Речь идет, например, о кибер-защите.

Большая часть наличных пойдут на защиту Украины и стран Балтии.

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