Трамп обвинил спецслужбы США в сливе информации журналистам

Президент США обвинил спецслужбы в незаконной передаче информации СМИ

Президент США Дональд Трамп обвинил разведывательное сообщество США в предоставлении информации газетам New York Times и Washington Post. Об этом он написал в своем Twitter.

"Информация незаконно передается несостоятельным NY Times и Washington Post разведывательным сообществом (АНБ, ФБР?). Как было и с Россией", - написал он.

"То, что разведслужбы, словно конфетки, незаконно раздают секретную информацию, это настоящий скандал. Это очень не по-американски!" - добавил Трамп.

Утром 14 февраля советник президента США по вопросам национальной безопасности Майкл Флинн подал в отставку. Его уходу предшествовала критика за обсуждение проблемы санкций с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком.

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