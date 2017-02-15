Трамп обвинил спецслужбы США в сливе информации журналистам
Президент США Дональд Трамп обвинил разведывательное сообщество США в предоставлении информации газетам New York Times и Washington Post. Об этом он написал в своем Twitter.
"Информация незаконно передается несостоятельным NY Times и Washington Post разведывательным сообществом (АНБ, ФБР?). Как было и с Россией", - написал он.
"То, что разведслужбы, словно конфетки, незаконно раздают секретную информацию, это настоящий скандал. Это очень не по-американски!" - добавил Трамп.
Утром 14 февраля советник президента США по вопросам национальной безопасности Майкл Флинн подал в отставку. Его уходу предшествовала критика за обсуждение проблемы санкций с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком.
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