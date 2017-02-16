Номинант Трампа на пост министра труда снял свою кандидатуру
Претендент на пост министра труда США, бизнесмен Эндрю Пуздер снял свою кандидатуру. Об этом говорится в его заявлении.
"После тщательного обдумывания и обсуждения с моей семьей я решил отказаться от выдвижения на должность министра труда", - сообщил Пуздер.
Он поблагодарил президента США Дональда Трампа за предложение и сообщил, что поддерживает президента и его команду.
Как передает издание The Washington Post, причиной снятия кандидатуры Пуздера может быть продиктовано нехваткой голос в Сенате для утверждения этого кандидата.
14 февраля в отставку подал советник по национальной безопасности президента США Дональда Трампа Майкл Флинн.
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