Номинант Трампа на пост министра труда снял свою кандидатуру

По данным СМИ, снятие кандидатуры Пуздера может быть продиктовано нехваткой голосов в Сенате для утверждения

Претендент на пост министра труда США, бизнесмен Эндрю Пуздер снял свою кандидатуру. Об этом говорится в его заявлении.

"После тщательного обдумывания и обсуждения с моей семьей я решил отказаться от выдвижения на должность министра труда", - сообщил Пуздер.

Он поблагодарил президента США Дональда Трампа за предложение и сообщил, что поддерживает президента и его команду.

Как передает издание The Washington Post, причиной снятия кандидатуры Пуздера может быть продиктовано нехваткой голос в Сенате для утверждения этого кандидата.

14 февраля в отставку подал советник по национальной безопасности президента США Дональда Трампа Майкл Флинн.

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