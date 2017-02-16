Школьница с невероятной внешностью покоряет соцсети: фото

На страницу девушки в Instagram подписано более 330 тысяч пользователей

В интернете набирает популярность страница американки по имени Лолита, которая имеет угольно-черный цвет кожи, светлые глаза и выразительные черты лица. Об этом сообщает 24 канал.

"О новой звезде с экзотической внешностью известно немного. В частности, сообщается лишь, что она живет в Лос-Анджелесе, говорит на восьми языках и учится в старшей школе. Сейчас на страницу девушки в Instagram подписано более 330 тысяч пользователей", - отмечается в сообщении.





Отметим, что она называет себя Черной Ханна Монтана (Black Hannah Montana), а в сети школьницу назвали "Черной Барби" и "новой Наоми Кэмпбелл".





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