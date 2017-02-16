Польша о заявлении Трампа о Крыме: Это четкий сигнал Кремлю

Заявление президента США о возврате Крыма показывает невозможность перезагрузки в отношениях между Вашингтоном и Москвой, сказали у президента Польши

Министр канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский считает, что заявление Белого дома относительно возврата Украине оккупированного Крыма является четким сигналом для президента России Владимира Путина - США не будет торговаться с Россией в разных частях мира. Об сообщает Gazetaprawna.pl.

"Президент Трамп посылает Путину сигналы, которые свидетельствуют, что он имеет дело с человеком с твердой позицией в отношении России, восточной политики: нельзя соглашаться на торговлю, обмен интересами между США и Россией в различных регионах мира", - сказал Щерский.

Он добавил, что это является сигналом, поскольку если США и Россия согласуют позиции в вопросах борьбы с терроризмом на Ближнем востоке, то это не будет происходить за счет остального мира.

По его словам, по состоянию на сегодня - это самая сильная декларация со стороны Белого дома о Крыме.

Щерский подчеркнул, что это заявление показывает невозможность глобальной перезагрузки в отношениях между Вашингтоном и Москвой.

14 февраля сообщалось, что президент США ожидает от Российской Федерации возврата Крыма Украине.

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Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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