Флинн на допросе ФБР отрицал обсуждение санкций с послом РФ - СМИ
Экс-советник президента США по вопросам национальной безопасности Майкл Флинн сказал ФБР, что он не обсуждал санкции с российским послом. Об это сообщает The Washington Post по информации источников в разведке.
Если это ложное показание, то Флинну может грозить возможность открытия уголовного дела. Это решает Министерство юстиции.
Утром 14 февраля Флинн подал в отставку. Его уходу предшествовала критика за обсуждение проблемы санкций с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком.
Флинн после отставки сказал, что с послом говорили о 35 дипломатах РФ, которых выслали из США, а не о санкциях.
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