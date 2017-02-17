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Флинн на допросе ФБР отрицал обсуждение санкций с послом РФ - СМИ

17.02.2017 06:45
Дача ложных показаний может грозить открытием уголовного производства
Флинн на допросе ФБР отрицал обсуждение санкций с послом РФ - СМИ
Майкл Флинн (фото - EPA)

Экс-советник президента США по вопросам национальной безопасности Майкл Флинн сказал ФБР, что он не обсуждал санкции с российским послом. Об это сообщает The Washington Post по информации источников в разведке.

Если это ложное показание, то Флинну может грозить возможность открытия уголовного дела. Это решает Министерство юстиции. 

Утром 14 февраля Флинн подал в отставку. Его уходу предшествовала критика за обсуждение проблемы санкций с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком. 

Флинн после отставки сказал, что с послом говорили о 35 дипломатах РФ, которых выслали из США, а не о санкциях. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
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