Флинн на допросе ФБР отрицал обсуждение санкций с послом РФ - СМИ

Дача ложных показаний может грозить открытием уголовного производства

Экс-советник президента США по вопросам национальной безопасности Майкл Флинн сказал ФБР, что он не обсуждал санкции с российским послом. Об это сообщает The Washington Post по информации источников в разведке.



Если это ложное показание, то Флинну может грозить возможность открытия уголовного дела. Это решает Министерство юстиции.

