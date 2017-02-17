Тиллерсон-Лаврову: Ожидаем выполнения Россией минских соглашений

Госсекретарь назвал встречу с Лавровым продуктивной и отметил, что там, где взгляды с РФ расходятся, США будут отстаивать свои интересы и союзников

США рассчитывают, что Россия уважает свои обязательства в рамках минских соглашений и будет работать для деэскалации ситуации. Об этом сообщил государственный секретарь США Рекс Тиллерсон по итогам встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым.



Тиллерсон отметил, что встреча была продуктивная, обсуждались вопросы, которые беспокоят обе стороны.



Государственный секретарь напомнил, что США будут работать с Россией в тех аспектах практического сотрудничества, которые пойдут на пользу американцам.



"Там где мы не сходимся во взглядах, Соединенные Штаты будут отстаивать интересы и ценности Америки и ее союзников", - отметил госсекретарь.



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