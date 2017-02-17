Тиллерсон-Лаврову: Ожидаем выполнения Россией минских соглашений
США рассчитывают, что Россия уважает свои обязательства в рамках минских соглашений и будет работать для деэскалации ситуации. Об этом сообщил государственный секретарь США Рекс Тиллерсон по итогам встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым.
Тиллерсон отметил, что встреча была продуктивная, обсуждались вопросы, которые беспокоят обе стороны.
Государственный секретарь напомнил, что США будут работать с Россией в тех аспектах практического сотрудничества, которые пойдут на пользу американцам.
"Там где мы не сходимся во взглядах, Соединенные Штаты будут отстаивать интересы и ценности Америки и ее союзников", - отметил госсекретарь.
Читайте также: Песков: Россия не будет обсуждать с США вопрос возврата Крыма
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
09:20
-
вчера
14:20
-
вчера
18:57
-
вчера
18:08
-
вчера
16:29