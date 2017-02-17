USD:  26.96  27.35   EUR:  28.43  29.10  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

Тиллерсон-Лаврову: Ожидаем выполнения Россией минских соглашений

17.02.2017 06:38
Госсекретарь назвал встречу с Лавровым продуктивной и отметил, что там, где взгляды с РФ расходятся, США будут отстаивать свои интересы и союзников
Тиллерсон-Лаврову: Ожидаем выполнения Россией минских соглашений
Рекс Тиллерсон и Сергей Лавров (фото - EPA)

США рассчитывают, что Россия уважает свои обязательства в рамках минских соглашений и будет работать для деэскалации ситуации. Об этом сообщил государственный секретарь США Рекс Тиллерсон по итогам встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Тиллерсон отметил, что встреча была продуктивная, обсуждались вопросы, которые беспокоят обе стороны. 

Государственный секретарь напомнил, что США будут работать с Россией в тех аспектах практического сотрудничества, которые пойдут на пользу американцам.

"Там где мы не сходимся во взглядах, Соединенные Штаты будут отстаивать интересы и ценности Америки и ее союзников", - отметил госсекретарь. 

Читайте также: Песков: Россия не будет обсуждать с США вопрос возврата Крыма

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.


ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 