Расследовать военные преступления в Сирии будет новый комитет ООН

Новая команда будет собирать и анализировать информацию о военных преступлениях, после чего ее будут передавать для дальнейшего преследования судом

В ООН создают новый корпус в Женеве по подготовке судебного преследования военных преступлений в Сирии. Об этом сообщает агентство Reuters.

Предполагается, что новая команда будет собирать и анализировать информацию о злоупотреблениях, которые составляют международные (в первую очередь военные) преступления, преступления против человечности и геноцид, а также будет определить виновных.

Собранную информацию корпус будет передавать для дальнейшего судебного преследования, так как эти файлы могут быть использованы государствами или Международным уголовным судом в Гааге.

7 февраля 2017 года Международная правозащитная организация Amnesty International представила результаты расследования казней и пыток в сирийской военной тюрьме Сайедная под Дамаском. Согласно подсчетам правозащитников, с сентября 2011 по декабрь 2015 года внесудебным казням подверглось от 5 000 до 13 000 заключенных тюрьмы Сайедная.

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