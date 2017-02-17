USD:  27.00  27.34   EUR:  28.59  29.21  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

Расследовать военные преступления в Сирии будет новый комитет ООН

17.02.2017 11:06
Новая команда будет собирать и анализировать информацию о военных преступлениях, после чего ее будут передавать для дальнейшего преследования судом
Расследовать военные преступления в Сирии будет новый комитет ООН
Фото: EPA

В ООН создают новый корпус в Женеве по подготовке судебного преследования военных преступлений в Сирии. Об этом сообщает агентство Reuters.

Предполагается, что новая команда будет собирать и анализировать информацию о злоупотреблениях, которые составляют международные (в первую очередь военные) преступления, преступления против человечности и геноцид, а также будет определить виновных.

Собранную информацию корпус будет передавать для дальнейшего судебного преследования, так как эти файлы могут быть использованы государствами или Международным уголовным судом в Гааге.

7 февраля 2017 года Международная правозащитная организация Amnesty International представила результаты расследования казней и пыток в сирийской военной тюрьме Сайедная под Дамаском. Согласно подсчетам правозащитников, с сентября 2011 по декабрь 2015 года внесудебным казням подверглось от 5 000 до 13 000 заключенных тюрьмы Сайедная.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 