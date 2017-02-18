Пенс: США будут привлекать Россию к ответственности

Вице-президент заверил, что США будут требовать от России выполнять обязательства по минским соглашениям

Соединенные Штаты будут "привлекать Россию к ответственности" даже в то время, как президент Дональд Трамп ищет общий язык с РФ. Об этом заявил вице-президент США Майк Пенс на Мюнхенской конференции по безопасности, передает AP.



США будут требовать от России выполнения минских договоренностей, заверил Пенс.

"Мы должны привлекать Россию к ответственности и требовать выполнения минских соглашений, начиная с деэскалации насилия на востоке Украины", - написал он Twitter.

Пенс сказал европейским союзникам, что США поддерживают НАТО. По его словам, Соединенные Штаты непоколебимы в своей приверженности альянсу.

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