Дуда: Не может быть и речи об отмене санкций против России

Президент Польши заявил, что санкции против России не должны быть отменены, пока она не выполнит минские договоренности

В нынешней сложной ситуации в Донбассе, когда подразделения российской армии атакуют украинские позиции, не может быть никакой дискуссии об отмене санкций против РФ. Об этом после встречи с президентом Украины Петром Порошенко в ходе Мюнхенской конференции по вопросам безопасности заявил журналистам президент Польши Анджей Дуда , передает Укринформ





"Нет никаких сомнений, что не может быть каких-либо дискуссий об отмене санкций против России до тех пор, пока не будут выполнены минские договоренности", - подчеркнул Дуда.





Польский президент подчеркнул, что Европа и международное сообщество должны оказывать давление на Россию, чтобы она выполнила минские договоренности. "Сложно говорить об их реализации в ситуации, когда те, кто, мягко говоря, находится под контролем России, осуществляют наступательные действия. Сейчас должен происходить давление (на Россию, - ред.) не только со стороны европейского сообщества, но и мирового. Я имею в виду также и давление со стороны США ", - отметил польский лидер.





Дуда заверил Порошенко в "абсолютно решительной" поддержке Украины со стороны Польши.





Сегодня Петр Порошенко и Анджей Дуда провели переговоры в рамках 53-й Мюнхенской конференции по безопасности.





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