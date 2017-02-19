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Ирак начал операцию по освобождению от ИГ западной части Мосула

19.02.2017 10:10
Джихадисты до сих пор контролируют западную часть города Мосул, тогда как восточная его часть была освобождена еще в январе
Ирак начал операцию по освобождению от ИГ западной части Мосула
Фото: EPA

Вооруженные силы Ирака начали новую наступательную операцию с целью освобождения от боевиков террористической организации Исламское государство города Мосула. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на агентство dpa. 

По словам премьер-министра Ирака Хайдер аль-Абади, на этот раз целью наступательной операции станет освобождение от ИГ западной части Мосула, которую террористы до сих пор контролируют.

17 октября 2016 года началась операция по освобождению Мосула. Город был захвачен боевиками ИГ в июне 2014 года.

24 января 2017 года правительственные войска Ирака взяли под полный контроль восточную часть города Мосул, выбив оттуда террористов.

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