Ирак начал операцию по освобождению от ИГ западной части Мосула

Джихадисты до сих пор контролируют западную часть города Мосул, тогда как восточная его часть была освобождена еще в январе

Вооруженные силы Ирака начали новую наступательную операцию с целью освобождения от боевиков террористической организации Исламское государство города Мосула. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на агентство dpa.



По словам премьер-министра Ирака Хайдер аль-Абади, на этот раз целью наступательной операции станет освобождение от ИГ западной части Мосула, которую террористы до сих пор контролируют.