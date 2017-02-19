В Барселоне прошла массовая демонстрация в поддержку беженцев

Участники акции требовали от властей Испании выполнить обещание принять в страну более 17 тыс беженцев в течение двух лет

Тысячи людей вышли на демонстрацию в Барселоне, требуя от правительства впустить в страну больше беженцев из пострадавших от войны государств. Об этом сообщает Би-би-си.

Участники акции несли плакаты и транспаранты с обвинениями властей в затягивании решения о приеме мигрантов.

Протестующие утверждают, что власти не выполнили данное в 2015 году обещание принять более 17 тыс беженцев в течение двух лет. За это время Испания приняла лишь лишь немного более 1 тыс беженцев.

По данным властей, в акции протеста, организованной движением "Наш дом - ваш дом", приняли участие около 160 тыс человек.

Организаторы настаивают, что на демонстрацию пришли около 300 тыс человек. В марше приняла участие мэр Барселоны Ада Колау, которая активно выступала за дальнейший прием мигрантов.

Маршрут демонстрантов проходил от центра городы до берега Средиземного моря - символический жест, напоминающий о том, что около пяти тысяч человек людей погибли в море в 2016 году.







Фото: EPA

Испания, как и многие страны ЕС, не спешит принимать беженцев из Сирии и других пострадавших от военных конфликтов стран.

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