В РФ отвергают обвинения в причастности к перевороту в Черногории
Зампред комитета нелегитимной Госдумы РФ по международным делам Алексей Чепа заявил, что сообщения в СМИ о причастности России к попытке госпереворота Черногории - "это шум на ровном месте". Об этом сообщает пропагандистский ресурс РИА Новости.
"Это очередная попытка поднять какой-то шум на ровном месте. Наши спецслужбы никогда не занимались, никогда не были причастны к этому. Для нормального человека эта "утка" уже не интересна", - заявил он.
Ранее сегодня британское издание Telegraph со ссылкой на свои источники заявило, что к попытке покушения на бывшего премьер-министра Мило Джукановича и плану переворота в Черногории причастны спецслужбы РФ.
16 октября 2016 года в Черногории были арестованы 20 граждан Сербии, которых черногорские силовики обвиняют в подготовке вооруженных нападений на госучреждения, полицейские участки и чиновников после завершения голосования на парламентских выборах.
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