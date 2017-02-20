На аукционе продали телефон Адольфа Гитлера
20.02.2017 02:10
Телефон с гравировкой имени Гитлера и нацистской символикой купил неизвестный за $243 тысячи
Фото: EPA
Телефон Адольфа Гитлера продали на аукционе за $243 тысячи, сообщает AFP.
С этого телефона Гитлер передавал свои приказы во время Второй мировой войны.
Изначально аппарат был черным, но потом его покрасили и выгравировали на нем имя Гитлера. Телефон нашли в бункере в Берлине советские солдаты и передали его в качестве сувенира британскому бригадному генералу сэру Ральфу Рейнеру.
Телефон продал сын Рейнера. Торги начинались с суммы $100 тысяч.
Имя человека, который купил исторический аппарат, не разглашается.
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