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На аукционе продали телефон Адольфа Гитлера

20.02.2017 02:10
Телефон с гравировкой имени Гитлера и нацистской символикой купил неизвестный за $243 тысячи
На аукционе продали телефон Адольфа Гитлера
Фото: EPA

Телефон Адольфа Гитлера продали на аукционе за $243 тысячи, сообщает AFP.

С этого телефона Гитлер передавал свои приказы во время Второй мировой войны.

Изначально аппарат был черным, но потом его покрасили и выгравировали на нем имя Гитлера. Телефон нашли в бункере в Берлине советские солдаты и передали его в качестве сувенира британскому бригадному генералу сэру Ральфу Рейнеру.

Телефон продал сын Рейнера. Торги начинались с суммы $100 тысяч.

Имя человека, который купил исторический аппарат, не разглашается.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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