USD:  26.97  27.34   EUR:  28.52  29.22  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

Маккейн: Диктаторы начинают с давления на свободную прессу

20.02.2017 05:26
Сенатор-республиканец заявил, что ненавидит прессу, но свободные СМИ жизненно необходимы
Маккейн: Диктаторы начинают с давления на свободную прессу
Джон Маккейн

Сенатор Джон Маккейн сказал, что диктаторы "начинают с давления на свободную прессу", комментируя слова президента США Трампа о том, что СМИ - враги американского народа. 

"Я ненавижу прессу. Я ненавижу вас особенно. Но мы нуждаемся в вас. Нам нужна свободная пресса. У нас должна она быть. Это жизненно необходимо", - сказал сенатор-республиканец в эфире NBC News.

"Я боюсь, со временем мы потеряем много наших личных свобод. Так начинают диктаторы", - подчеркнул Маккейн. 

Трамп назвал американские "СМИ с фейковыми новостями (провальный New Yourk Times, NBCNews, ABC, CBS, CNN) - врагами американского народа". 

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 