Маккейн: Диктаторы начинают с давления на свободную прессу
Сенатор Джон Маккейн сказал, что диктаторы "начинают с давления на свободную прессу", комментируя слова президента США Трампа о том, что СМИ - враги американского народа.
"Я ненавижу прессу. Я ненавижу вас особенно. Но мы нуждаемся в вас. Нам нужна свободная пресса. У нас должна она быть. Это жизненно необходимо", - сказал сенатор-республиканец в эфире NBC News.
"Я боюсь, со временем мы потеряем много наших личных свобод. Так начинают диктаторы", - подчеркнул Маккейн.
Трамп назвал американские "СМИ с фейковыми новостями (провальный New Yourk Times, NBCNews, ABC, CBS, CNN) - врагами американского народа".
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