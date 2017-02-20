Маккейн: Диктаторы начинают с давления на свободную прессу

Сенатор-республиканец заявил, что ненавидит прессу, но свободные СМИ жизненно необходимы

Сенатор Джон Маккейн сказал, что диктаторы "начинают с давления на свободную прессу", комментируя слова президента США Трампа о том, что СМИ - враги американского народа.



"Я ненавижу прессу. Я ненавижу вас особенно. Но мы нуждаемся в вас. Нам нужна свободная пресса. У нас должна она быть. Это жизненно необходимо", - сказал сенатор-республиканец в эфире NBC News.



"Я боюсь, со временем мы потеряем много наших личных свобод. Так начинают диктаторы", - подчеркнул Маккейн.