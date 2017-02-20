Полиция обыскала офис Ле Пен в Париже

Обыск прошел в рамках расследования против помощников евродепутатов, которые входят в партию Ле Пен Национальный фронт

В помещении Национального фронта в городе Нантер возле Парижа полиция провела обыск. Об этом сообщает BFMTV.

Обыск прошел в рамках расследования против помощников евродепутатов, которые входят в Национальный фронт.

Согласно сообщению Европарламента, работа ассистентов оплачивается из бюджета ЕС, однако они работают на самом деле как партийные работники Национального фронта на территории Франции. По законодательству ЕС, такие действия считаются незаконным финансированием политической партии и являются запрещенными.

Также отмечается, что обыски прошли на вилле бывшего лидера партии Жан-Мари Ле Пена в департаменте О-де-Сен.

На днях министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро заявил, что Франция не потерпит вмешательства России или любой другой страны в ход президентских выборов и примет ответные меры в случае необходимости.

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