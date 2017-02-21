Брат лидера КНДР Ким Чен Нам последние годы страдал паранойей

По мнению одноклассника Ким Чен Нама, он жил с уверенностью, что после смерти отцав 2011 году, младший брат рассматривал его как угрозу власти

Ким Чен Нам, сводный брат лидера КНДР, последние несколько лет своей жизни провел в параноидальном состоянии, избегая установленного Ким Чен Ыном режима и борясь с чувством бессилия перед будущим своей страны. Как пишет во вторник, 21 февраля, британская газета The Guardiаn, об этом рассказывают хорошо знавшие его люди, передает Лента.ру.

Близкий друг Ким Чен Нама считает, что того могла погубить независимость взглядов. По словам Энтони Сахакяна, который учился с покойным в престижной международной школе в Швейцарии, за минувшие два года тот постоянно приезжал в Женеву и приятели периодически встречались там. Последний раз они виделись около месяца назад. Во время этих поездок бывшие одноклассники почти каждый день вместе пили кофе и гуляли.

По мнению Сахакяна, Ким Чен Нам жил с уверенностью, что после того, как их отец, Ким Чен Ир, умер в 2011 году, младший брат может рассматривать его как угрозу своей власти. "Мы действительно обсуждали существующий режим, его брата и то, что там (в стране) происходит. Я могу точно сказать одно: он никогда не был заинтересован властью, - заявил 44-летний Сахакян. - Он хотел отстраниться. У него никогда не было никаких амбиций относительно управления страной. Он держался от режима на расстоянии вытянутой руки".

"Он боялся. Это не был всеобъемлющий страх, но он был параноиком. Он был политически важной персоной. Конечно, он волновался", - подчеркнул Сахакян.

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Старший брат северокорейского лидера Ким Чен Ына - Ким Чен Нам был убит в аэропорту Куала-Лумпура 13 февраля.

Ким Чен Нам являлся старшим сыном бывшего руководителя КНДР Ким Чен Ира и приходился сводным братом нынешнему лидеру КНДР - Ким Чен Ыну, у них разные матери.

Он ранее считался одним из претендентов на место лидера Северной Кореи. Однако в 2001 году у него возник конфликт с отцом после неудачной попытки попасть в Японию по поддельному паспорту и он решил уехать из страны.

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