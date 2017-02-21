Саудовская Аравия готова направить войска в Сирию для борьбы с ИГ

Во внешнеполитическом ведомстве Саудовской Аравии объяснили, что территории, освобожденные от ИГ в Сирии, должны перейти под контроль повстанцев

Саудовская Аравия готова поддержать США в борьбе с террористической организацией Исламское государство в Сирии, направив туда спецназ. Об этом сообщает издание Deutsche Welle со ссылкой на газету Süddeutsche Zeitung.

"Королевство и другие страны Персидского залива заявили, что готовы выделить спецподразделения, чтобы бороться на стороне США (в Сирии, - ред.)", - сказал министр иностранных дел страны Адель аль-Джубейр.

По его словам, идут консультации с американцами, чтобы "выяснить, каким будет план, и что нужно для его реализации". После вступления в должность президент США обязал министра обороны Джеймса Мэттиса в течение месяца подготовить план борьбы с ИГ.

Аль-Джубейр также дал понять, что территории, освобожденные от ИГ в Сирии, должны перейти под контроль сирийских повстанцев. "Основная идея в том, что освободить области от ИГ и не допустить, чтобы их контролировала Хезболлах, Иран или сирийский режим", - сказал он.

Глава МИД выразил позицию Саудовской Аравии, согласно которой президент Сирии Башар аль-Асад должен отойти от власти. По его словам, цель открывающихся 23 февраля переговоров в Женеве - организовать политический переходный процесс к созданию "новой Сирии без Асада". Если такого перехода не получится, "я не могу себе представить, каким образом можно закончить эту войну", сказал Адель аль-Джубейр.

13 февраля неправительственный аналитический центр США Atlantic Council опубликовал 70-страничный доклад под названием "Breaking Aleppo", в котором описаны военные преступления Российской Федерации, режима Башара Асада в Сирии, в частности в городе Алеппо, а также роль США в урегулировании конфликта в Сирии.

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