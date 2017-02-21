Аятолла Ирана назвал Израиль "фальшивым образованием"

Али Хаменеи сказал, что уже видит "появление признаков конца сионистского режима"

Верховный руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи назвал Израиль "фальшивым образованием" и заявил, что создание этого государства было "одним из грязных разделов истории, который, волей Божией, будет закрыт". Об этом Хаменеи сказал в Тегеране на международной конференции "в поддержку палестинской интифады", сообщает Радио Свобода.

Хаменеи также сказал, что уже видит "появление признаков конца сионистского режима".

"Незаконное образование сионистского режима может существовать только на руинах палестинской идентичности", - заявил Хаменеи и призвал превратить страдания палестинского народа в "ось единства" всех исламских государств.

Во время встречи премьера Израиля Беньямина Нетаньяху с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне президент США назвал Соединенные Штаты "неразрывно связанными" с Израилем и пообещал премьеру, что Ирану никогда не будет позволено создавать ядерное оружие.

17 февраля американский посол в ООН Никки Хейли заявила, что США не отказываются от принципа "двух государств" в решении израильско-палестинского конфликта.

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