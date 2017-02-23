Турция заявила об освобождении сирийского Эль-Баб от боевиков ИГ
Вооруженные силы Турции и отряды сирийской оппозиции в рамках операции "Щит Евфрата" установили контроль над городом Эль-Баб. Об этом сообщает агентство Анадолу со ссылкой на Генштаб ВС Турции.
По данным агентства, бойцы Сирийской освободительной армии (СОА), которые при поддержке ВС Турции полностью очистили Эль-Баб от боевиков ИГ, в настоящее время проводят в городе операции по разминированию.
Как сообщил один из полевых командиров СОА Ахмед аль-Шахаби, силы оппозиции полностью контролируют Эль-Баб. Продвижение отрядов оппозиции затрудняют установленные террористами мины.
Операция по очистке Эль-Баба от террористов ИГ началась после того, как турецкие силовики и силы оппозиции освободили районы между Аазазом и Джераблусом. Чтобы установить контроль над городом, участники операции "Щит Евфрата" заблокировали все въезды и выезды в Эль-Баб. Таким образом удалось предотвратить жертвы среди мирного населения.
Операция "Щит Евфрата" - военная операция турецких вооруженных сил при поддержке Свободной сирийской армии на территории провинции Алеппо. Антитеррористическая операция продолжается на севере Сирии с 24 августа 2016 года при поддержке ВС Турции.
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