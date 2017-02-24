Путин сообщил о четырех тысячах боевиков ИГ из России

Российские службы насчитали до десяти тысяч выходцев из стран бывшего СССР, которые воюют за террористов ИГ

В Сирии на стороне террористической организации Исламское государство воюют около девяти тысяч выходцев из России и бывших стран СССР. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает Deutsche Welle.

Путин сказал, что по предварительным данным, за террористов воюют до четырех тысяч россиян. Еще пять тысяч - это граждане стран СНГ, утверждает президент России.



Исламское государство Путин назвал опасностью для России.

Глава Пентагона Эштон Картер ранее заявил, что Россия внесла фактически нулевой вклад в борьбу США с террористической группировкой ИГ. По его словам, Москва обещала бороться с ИГ и помочь прекратить гражданскую войну в Сирии, но не сделала этого.

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